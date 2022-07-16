С территории Святогорской Лавры эвакуировали группу гражданских, на месте осталось около 600 человек

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"Это семья, которая пряталась в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла выехать пара пожилых людей - мужчина и женщина", – говорится в сообщении.

В настоящее время они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Украина продолжает работать над созданием гуманитарного коридора для эвакуации людей, находящихся на территории Лавры.

"На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе 4 младенца", - сообщают в разведке.

9 мая российские войска прицельными ударами уничтожили скит Свято-Успенской Святогорской Лавры Московского патриархата в Донецкой области.

1 июня территория Святогорской Лавры снова подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны оккупационных войск.

4 июня в результате российских обстрелов загорелся деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ МП.

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