С территории Святогорской Лавры эвакуировали группу гражданских, на месте осталось около 600 человек
Из Святогорской Лавры на Донетчине удалось эвакуировать семерых людей, самый младший ребенок родился несколько дней назад на территории монастыря
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
"Это семья, которая пряталась в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла выехать пара пожилых людей - мужчина и женщина", – говорится в сообщении.
В настоящее время они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Украина продолжает работать над созданием гуманитарного коридора для эвакуации людей, находящихся на территории Лавры.
"На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе 4 младенца", - сообщают в разведке.
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