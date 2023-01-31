С теплом в сердце и верой в защитников

Инициативу изготовления консервов-термоаккумуляторов Александр привез из Николаева. В настоящее время консервируют тепло во Львове.

"Основной элемент – парафин плавится при температуре 60 градусов в кипятке или на буржуйке. Банку можно положить себе за пазуху, он будет греть бойца примерно четыре часа", – рассказывает Александр.

Пока готовятся к отправке следующие партии миниобогревателей, чтобы наши воины не мерзли на передовой.

Вместе к победе!