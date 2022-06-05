С теми же ложками, что и в 41-м. Пережившая Холокост киевлянка нашла спасение в Германии

Об этом пишет Bild в телеграме.

Киевлянка Зоя Бурда, которой 94 года, пережила Холокост и в детстве скрывалась от немецких нацистов. В 2022 году она была вынуждена бежать в Германию от войны, которую развязала Россия против Украины.

Эвакуируясь, она прихватила ложки, которые брала с собой, когда в детстве пряталась от немецких нацстов.

В настоящее время Зоя Бурда со своим 70-летним сыном Евгением живет в Гейдельберге, пишет издание.

"Я рада, что в безопасности. Но я очень скучаю по дому. Здесь, в Гейдельберге, очень красиво, люди очень милые, мне очень нравятся старые дома. Но ничего не может заменить родную страну", – говорит женщина.

Она постоянно звонит по телефону друзьям и соседям, которые остались в украинской столице.

"Мы много разговариваем по телефону. Я же должна знать, целы ли еще окна в моей квартире", — объясняет Зоя Бурда.

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