С теми же ложками, что и в 41-м. Пережившая Холокост киевлянка нашла спасение в Германии
Эвакуируясь во время войны России против Украины в Германию, 94-летняя киевлянка взяла с собой ложки, которые брала, спасаясь от нацистов
Об этом пишет Bild в телеграме.
Киевлянка Зоя Бурда, которой 94 года, пережила Холокост и в детстве скрывалась от немецких нацистов. В 2022 году она была вынуждена бежать в Германию от войны, которую развязала Россия против Украины.
Эвакуируясь, она прихватила ложки, которые брала с собой, когда в детстве пряталась от немецких нацстов.
В настоящее время Зоя Бурда со своим 70-летним сыном Евгением живет в Гейдельберге, пишет издание.
"Я рада, что в безопасности. Но я очень скучаю по дому. Здесь, в Гейдельберге, очень красиво, люди очень милые, мне очень нравятся старые дома. Но ничего не может заменить родную страну", – говорит женщина.
Она постоянно звонит по телефону друзьям и соседям, которые остались в украинской столице.
"Мы много разговариваем по телефону. Я же должна знать, целы ли еще окна в моей квартире", — объясняет Зоя Бурда.
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