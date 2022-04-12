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С телеканала "Футбол" погнали выступившего против отстранения российских спортсменов экс-игрока "Динамо" Леоненко

12 апреля, 2022 вторник
11:26
Спорт Виктор Леоненко

Бывшего форварда "Динамо" Виктора Леоненко уволили с телеканала "Футбол" после того, как он выступил против отстранения российских спортсменов от соревнований

Об этом сообщил директор "Футбола" Александр Денисов в Instagram.

По его словам, телеканал прекратил сотрудничество с работавшим экспертом Леоненко после его высказываний о неуместности отстранения российских спортсменов от соревнований после полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"На фоне согующих спортсменов России, оправдывающих их молчаливую позицию, это за пределом цинизма. Канал "Футбол" после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко", - написал Денисов.

Леоненко уже отреагировал на увольнение и заявил, что его заявления стали лишь удобным поводом для сокращения на телеканале.

"Интервью, на которое он ссылается, скорее всего, отмазка. На ТК "Футбол" сейчас всех разгоняют. Думаю, что я просто попал под сокращение. Денисов придумал причину из-за интервью, хотя мог меня набрать и все сказать", – сказал Леоненко.

52-летний Виктор Леоненко родился в российской Тюмени. В 1992-1997 годах играл за киевское "Динамо" и принял украинское гражданство. Сыграл 14 матчей и забил 6 голов за сборную Украины.

  • 11 апреля бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо заявил , что у него возник конфликт с венгерской прессой из-за высказываний о президенте Венгрии Викторе Орбане.

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война с Россией
российские спортсмены
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