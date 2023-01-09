Об этом она написала в facebook .

Отмечается, что граната могла сдетонировать в любой момент, так что операцию проводили без электрокоагуляции и в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала.

Маляр сообщила, что оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление.

Защитник из Тернополя Михаил Дианов передал на бионические протезы для военного 14-й бригады имени Князя Романа более 2 млн грн из тех, что неравнодушных ранее собрали ему на лечение.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу , телеграмм-канал и твиттер .