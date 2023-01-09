С тела воина удалили неразорванную гранату: военные врачи провели уникальную операцию при присутствии саперов
Заместитель Министра обороны Анна Маляр рассказала, что военные врачи и опытный хирург ВСУ Андрей Верба в присутствии саперов удалили из тела военного неразорванную гранату ВОГ
Об этом она написала в facebook .
Отмечается, что граната могла сдетонировать в любой момент, так что операцию проводили без электрокоагуляции и в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала.
Маляр сообщила, что оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление.
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