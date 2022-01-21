С тайником в миллионы рублей и тысячи долларов и с оккупационным номерным знаком: в Луганской области пограничники задержали авто
В Луганской области, на пункте пропуска Миловое, пограничники обнаружили в автомобиле тайник с более чем 1,8 млн рублей РФ и $2 900
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
По информации ведомства в пункт пропуска на транспортном средстве "Шевроле" прибыл 40-летний гражданин Украины. Во время пограничного контроля житель временно неподконтрольной территории Донецкой области нервничал, на что отреагировали пограничники Луганского отряда.
Позже, во время углубленного досмотра автомобиля, в багажном отделении под обшивкой, пограничники обнаружили более 1,8 млн рублей РФ и $2,9 тыс.
Также в тайнике найдены номерные знаки, выданные сепаратистской "властью". Мужчина объяснил, что ему пообещали 2% от суммы, которую он перевезет.
Сотрудники таможни составили протокол, незадекларированные деньги конфисковали. Номерные знаки были переданы правоохранителям.
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