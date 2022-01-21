С тайником в миллионы рублей и тысячи долларов и с оккупационным номерным знаком: в Луганской области пограничники задержали авто

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



По информации ведомства в пункт пропуска на транспортном средстве "Шевроле" прибыл 40-летний гражданин Украины. Во время пограничного контроля житель временно неподконтрольной территории Донецкой области нервничал, на что отреагировали пограничники Луганского отряда.



Позже, во время углубленного досмотра автомобиля, в багажном отделении под обшивкой, пограничники обнаружили более 1,8 млн рублей РФ и $2,9 тыс.



Также в тайнике найдены номерные знаки, выданные сепаратистской "властью". Мужчина объяснил, что ему пообещали 2% от суммы, которую он перевезет.



Сотрудники таможни составили протокол, незадекларированные деньги конфисковали. Номерные знаки были переданы правоохранителям.