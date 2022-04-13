С такими партнерами и друзьями мы точно победим, - Зеленский после встречи с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Я хочу поблагодарить этих замечательных лидеров прекрасных государств, которые с нами – с Украиной всегда рядом. Бок о бок. И они с самого начала были первыми в поддержке Украины, в том числе в видении Украины в ЕС, в поддержке мощной санкционной политики против РФ и ее агрессии. И они первыми продвигают мощную санкционную политику в странах ЕС. Эти четыре лидера всегда нас защищают", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Польша, Литва, Латвия и Эстония всегда рядом с Украиной.

"Даже когда мы говорим об оружии, об вооружении нашей армии, среди первых стран и их лидеров именно эти лидеры были. Я хочу сказать, что они всегда первые – Польша, Литва, Латвия, Эстония – и всегда рядом с нашим государством", - отметил глава государства.

Также президент подчеркнул, что с такими партнерами и друзьями Украина точно победит.

Напомним, впервые после широкомасштабного вторжения Украину посетили президенты стран ЕС – Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Они посетили Киев и собственными глазами увидели злости РФ в Бородянке.

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