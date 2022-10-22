Об этом он сказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Несколько слов о Суровикине. Мы знали, что это полный мерзавец, негодяй, палач Сирии, мясник Алеппо, военный преступник, совершивший свои ужасные преступления в Сирии. И вот мы увидели этого человека вживую, он выступал на телевидении, это было не интервью, он что-то, двигая губами, с большим трудом читал написанное ему по слогам", - подчеркнул Пионтковский.

Политолог также добавил, что есть хорошая новость для всей Украины – во главе российской армии стоит не только негодяй, но и клинический идиот.

"Это целая популяция российских генералов - Шаманов, Гурулев, Дворников или Конюхов. С такими генералами Россия не может ничего противопоставить Украине в военном плане. Так что первое непростое решение Суровикина - это уход из Херсона, видимо, они приняли это решение, как неизбежное, – отметил Пионтковский.

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