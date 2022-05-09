С советской символикой и российскими флагами: в населенных пунктах Херсонщины коллаборанты устроили "празднование" 9 мая

Об этом сообщает Общественное.



Сегодня 9 мая местные коллаборанты и военные РФ устроили праздничные мероприятия по поводу дня победы. Сообщается, что в городах и пгт области прошли митинги, возложение цветов и концерты.



Как передает Общественное, местных жителей на них было немного. Основную часть присутствующих составляли сами российские оккупанты, а также коллаборанты, назначенные руководителями разных уровней, и привезенные из временно оккупированного Крыма лица.



Кроме того, российские военные устроили "празднование" 9 мая и в самом Херсоне. Так, в парке Славы кафиры собрали людей с советской символикой и российскими флагами.



Кроме того, самопровозглашенные оккупационные власти настойчиво приглашали жителей Херсона на акцию «Бессмертный полк». Сообщается, что на митинг, устроенный для необходимой Кремлю картинки «поддержки» оккупантов, пришли также коллаборанты Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов и Алексей Журавко.



Все действо фиксировали на видео для российских СМИ.



Как передает Общественное, подобные действия произошли и в Новой Каховке, где людей собрали у Вечного огня в Парке Славы. Колонну возглавил коллаборант Павел Филипчук с помощниками, назначенными оккупантами руководить Каховским районом.



В Каховке акция была больше масштабов.



В ней, вероятно, участвовали привезенные люди. Поскольку, как передает Общественное, журналист газеты "Новый день" Олег Батурин сообщил, что военные РФ накануне 9 мая обошли местные дома и предупредили жителей о том, чтобы они вели себя тихо.



"Русские кафиры так боятся людей, что запрещают им открывать окна, балконы и выглядывать в окна во всех домах по соседству с вечным огнем и местом проведения завтрашнего победоносного карнавала", - написал Батурин 8 мая.

Напомним, что в Запорожье для проведения "победобессия" 9 мая оккупанты заставляли жителей участвовать в параде

А в Мариуполе 7 мая россияне раздавали горожанам георгиевские ленты и приглашали их на празднование 9 мая.

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