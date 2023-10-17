С сигнализацией и видеонаблюдением: Укрзализныця заказала Крюковскому заводу 44 новых вагона

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, УЗ уже подписала соответствующий договор с выигравшим тендер Крюковским заводом.

По условиям договора будет изготовлено 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов, закупаемых впервые с 2008 года, и 3 вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью.

"Обновление пассажирских вагонов даже в условиях войны — неотложная потребность для обеспечения логистики населения... Кроме купейных, плацкартных и вагонов СВ, в которых смогут путешествовать наши защитники, гражданское население, заказываем и вагоны с повышенным уровнем инклюзивности для пользователей колесных кресел. Такие вагоны обеспечат для этих пассажиров дополнительные условия комфорта", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Он отметил, что новые вагоны в частности заменят те, которые были повреждены в результате обстрелов.

Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для быстрой зарядки гаджетов, кофеварками и современными системами управления освещением. Вагоны для перевозки пассажиров с инвалидностью будут иметь подъемные платформы для удобной посадки пассажиров на колясках. Кроме того, дверь пассажирских купе в купейных вагонах и вагонах СВ будет оборудована системой сигнализации и кнопкой блокировки дверей для большей безопасности пассажиров. Еще одной особенностью этих вагонов будет наличие системы видеонаблюдения.