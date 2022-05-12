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Главная война с Россией С севера Крыма на оккупированную Херсонщину враг стягивает дополнительные огневые мощности, - офицер ВСУ
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С севера Крыма на оккупированную Херсонщину враг стягивает дополнительные огневые мощности, - офицер ВСУ

12 мая, 2022 четверг
20:06
война с Россией

Офицер ВСУ Валерий Прозапас рассказал, что ВСУ не просто получают позиции, но и отодвигают как можно дальше врага от Николаевщины

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на Юге напряженная. Враг накапливает силы на этом направлении. С севера Крыма в оккупированную Херсонскую область оккупанты стягивают свои дополнительные мощности и огневые возможности. Несмотря на это, ВСУ не просто получают позиции, но и отодвигают как можно дальше врага от Николаевщины.Этого, конечно, мало потому, что нам нужно освобождать нашу оккупированную Херсонщину. Однако сил и средств пока точно нет, и мы ждем когда усилимся, а российские оккупационные войска не смогут себе позволить удерживать территории не только военным, но и экономическим путем. Тогда произойдет перелом, которого мы все ожидаем, и мы прогоним врага со своей земли", - отметил Прозапас.

Также офицер ВСУ добавил, что украинские возможности тоже растут каждый день. Сейчас ответ ВСУ намного мощнее, чем был несколько недель назад.

"То, что они имеют преимущество в ракетном вооружении, - это понятно. Николаевщина и город подвергаются обстрелам. Сейчас ответ ВСУ намного мощнее, чем был несколько недель назад. Сейчас здесь оперативное затишье, много разведки, много оперативных передвижений разных подразделений. Мы укрепляемся, но мы на своей земле. Наша задача их отсюда выгнать. Это непросто, но оккупанту сложнее. Они не могут себе позволить просто остановиться и стать. Без этой инерции движения вперед они просто распадутся как армия и вынуждены будут бежать", - подчеркнул Прозапас.

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