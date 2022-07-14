С севера Харьковщины враг ведет попытки наступления, – депутат райсовета Ткачук
Богдан Ткачук, депутат Харьковского районного совета, сообщил, что в направлении Изюма и дальше на Восток сформирована ударная группировка российских войск, перед которой стоит задача штурма Славянская и Краматорска
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В направлении Изюма и дальше на восток сформирована ударная группировка российских войск, перед которой стоит задача штурма конгломерации Славянска и Краматорска. По информации, которой я владею, вчера враг перешел в наступление либо частично, либо всей группировкой. То есть с севера идут попытки противника наступления - это из Изюма, потом дальше на восток Святогорска и направления Лисичанска", - отметил депутат райсовета
Ткачук убежден, что Славянск подготовлен к обороне и врагу не удастся наступление, учитывая постоянные удары по вражеским тылам.
- 10 июля британская разведка предупредила, что российские кафиры пытаются установить контроль над трассой, соединяющей Донецк и Харьков.
- 12 июля по данным британского ведомства известно, что кафиры перегруппировываются для нового наступления на Донбассе.
- 13 июля разведка Британии указала, что на нынешнем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Славянской и Краматорской в Донецкой области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.13
- Актуальное
- Важное