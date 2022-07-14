С севера Харьковщины враг ведет попытки наступления, – депутат райсовета Ткачук

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В направлении Изюма и дальше на восток сформирована ударная группировка российских войск, перед которой стоит задача штурма конгломерации Славянска и Краматорска. По информации, которой я владею, вчера враг перешел в наступление либо частично, либо всей группировкой. То есть с севера идут попытки противника наступления - это из Изюма, потом дальше на восток Святогорска и направления Лисичанска", - отметил депутат райсовета

Ткачук убежден, что Славянск подготовлен к обороне и врагу не удастся наступление, учитывая постоянные удары по вражеским тылам.

10 июля британская разведка предупредила, что российские кафиры пытаются установить контроль над трассой, соединяющей Донецк и Харьков.

12 июля по данным британского ведомства известно, что кафиры перегруппировываются для нового наступления на Донбассе.

13 июля разведка Британии указала, что на нынешнем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Славянской и Краматорской в Донецкой области.

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