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С севера Бахмута противник начал двигаться по трассе, ведущей к Славянску, - Згурец

13 мартa, 2023 понедельник
10:01
война с Россией

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что враг пытается проводить атаки на пяти направлениях фронта и продавить нашу оборону

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть определенные изменения в зоне Бахмута. Противник с севера Бахмута начал двигаться по трассе, ведущей на Славянск и Краматорск. Ситуация пока что не критична. Но враг пытается использовать любые возможности, чтобы захватить больше украинских территорий. Это движение на Славянск и Краматорск теоретически должно потом развернуться для того, чтобы попытаться окружить нашу группировку, которая сейчас защищает Северск. Это предположение, но увидим, хватит ли у противника сил", - подчеркнул Згурец.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express также добавил, что противник пытается реализовать стратегию по окружению Авдеевки.

"На Авдеевском направлении длительное время ведутся боевые действия. Уже девять лет ВСУ сдерживают продвижение врага возле Авдеевки, которую враг пытается окружить. Также Угледар является одним из приоритетных направлений врага. Там продолжаются наступательные действия противника. Но там система обороны ВСУ построена таким образом, что есть открытые участки, где врагу трудно продвигаться. На других направлениях ситуация не меняется, хотя она достаточно горячая", - отметил Згурец.

  • Ситуация вокруг Бахмута на Донетчине остается сложной, штурмовые отряды ЧВК Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону ВСУ
  • После запрета вербовать заключенных, ЧВК Вагнера начала искать наемников в спортивных центрах и средних школах.



 

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