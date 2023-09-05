С середины сентября психотропное лекарство в аптеках можно будет приобрести только с е-рецептом

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Соответствующие изменения предусмотрены, чтобы предотвратить неконтролируемое обращение наркотических и психотропных препаратов.

В министерстве добавили, что будет действовать бумажный рецепт. Но только на территориях, где ведутся активные боевые действия, а также для назначения наркотических лекарственных средств, производимых в аптеке.

Назначение врачом льготных наркотических лекарств, возмещение (частичное или полное) в рамках программ местных бюджетов будет осуществляться также по электронному рецепту.

Для того, чтобы выехать за границу с таким лекарством, пациент должен предоставить информационную справку к е-рецепту с собственной подписью и печатью врача, которую он должен напечатать пациенту.

"Цифровизация процесса упростит доступ к наркотическим (психотропным) лекарствам пациентам, которые проходят сложное лечение и нуждаются в обезболивании, ведь теперь они все без ограничений смогут получать рецепт на препараты обезболивания более удобным способом", - заявляют в Минздраве.

Что известно об е-рецептах для назначения психотропных лекарств

Е-рецепты для назначения наркотического (психотропного) лекарства за собственные средства пациента врачи начали использовать с ноября 2022 года.

В настоящее время в ЕСОЗ сформировано более 57 тыс. е-рецептов на лекарства этой группы.

Ранее отпуск таких препаратов осуществлялся по бумажному рецептурному бланку формы № 3. Это создавало определенные трудности для пациентов, нуждавшихся в длительном лечении наркотическим лекарством, ведь срок действия такого типа рецепта составлял 10 дней — следовательно, каждые 10 дней пациент должен посещать заведение для того, чтобы получить лекарство.

Электронный рецепт упрощает пациентам доступ к жизненно важным лекарствам, ведь получить повторный е-рецепт всегда можно дистанционно.

Минздрав напоминает, что выписать электронный рецепт на наркотическое (психотропное) лекарственное средство может врач, отвечающий за лечение пациента. Это может быть как семейный врач, так и узкопрофильный специалист – хирург, онколог или невролог.

Получить лекарство по е-рецепту можно в аптеке , имеющей соответствующую лицензию на отпуск наркотических (психотропных) лекарственных средств.

На сегодняшний день 100% аптек, имеющих соответствующую лицензию, зарегистрированы и работают в ЕСОЗ.