С середины июля все больше россиян пересекает границу с Эстонией, - посол в Украине Кууск
Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск сообщил, что желающих россиян пересечь эстонскую границу становится все больше
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В Эстонии всегда существовала свобода слова и волеизъявления. Мы понимаем, что россияне, живущие в нашей стране, чувствуют себя очень хорошо. Конечно, их никто не заставляет покидать Эстонию и таких желающих нет. Однако мы отменяем визы из-за того, что с середины июля граница с Эстонией пересекает все больше россиян", – сказал Кууск.
Посол сообщил, что в Эстонии работают над тем, чтобы отключить российскую пропаганду по кабельному телевидению.
Российские журналисты использовали свои туристические визы для других целей. В частности, чтобы снимать свои пропагандистские видео в нашей стране. в Эстонии по кабельному телевидению", - добавил он.
- 9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны перестать выдавать гражданам РФ туристические виз. А позже премьер Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу и заявила, что ожидает, чтобы соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.
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11 августа правительство Эстонии заявило, что через неделюзакроет въезд россиянам с шенгенскими визами.
- 13 августа Эстония выдворила двух сотрудников российского издания "Известия" из-за использования ими туристических шенгенских виз для прикрытия пропагандистской деятельности.
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