С середины июля все больше россиян пересекает границу с Эстонией, - посол в Украине Кууск

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В Эстонии всегда существовала свобода слова и волеизъявления. Мы понимаем, что россияне, живущие в нашей стране, чувствуют себя очень хорошо. Конечно, их никто не заставляет покидать Эстонию и таких желающих нет. Однако мы отменяем визы из-за того, что с середины июля граница с Эстонией пересекает все больше россиян", – сказал Кууск.

Посол сообщил, что в Эстонии работают над тем, чтобы отключить российскую пропаганду по кабельному телевидению.

Российские журналисты использовали свои туристические визы для других целей. В частности, чтобы снимать свои пропагандистские видео в нашей стране. в Эстонии по кабельному телевидению", - добавил он.