С сентября заведения общепита Киева будут работать на час дольше
Совет обороны города Киева принял решение о продлении времени работы столичных заведений общепита до 23:00. Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября 2023 года
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
С просьбой к городской власти обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины.
Кличко напоминает, что решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас комендантский час – с 00:00.
Предприниматели во время встречи с городскими властями обосновывали целесообразность принятия решения продления работы кафе и ресторанов до 23:00 и подчеркнули, что оно будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней. .
- Накануне, 8 августа, в Одессе и области продлили время работы кафе и ресторанов до 23:00. Однако ограничения сохранились для громкой музыки, дискотек и прожекторов.
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