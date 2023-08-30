С сентября заведения общепита Киева будут работать на час дольше

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

С просьбой к городской власти обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины.

Кличко напоминает, что решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас комендантский час – с 00:00.

Предприниматели во время встречи с городскими властями обосновывали целесообразность принятия решения продления работы кафе и ресторанов до 23:00 и подчеркнули, что оно будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней. .