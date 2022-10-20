С сентября ВСУ освободили более 500 населенных пунктов Харьковщины
С начала осени украинские войска освободили 544 населенных пункта Харьковской области
Об этом на брифинге сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что за последние 6 дней ВСУ уволили 19 населенных пунктов Харьковщины. В оккупации, по его словам, находится 1,8% территории области - 32 населенных пункта.
"Боевые действия на территории Харьковщины продолжаются. Наши военные не останавливаются и продолжают вытеснять врага с нашей территории", - сказал Синегубов.
Также глава Харьковской ОВА отметил, что совместно с военными и властью обустроила и укрепила три эшелонных линии обороны области. Их укрепление продолжается и по сей день.
В конце Синегубов отметил, что россияне повторно не смогут сделать то, что они сделали 24 февраля.
"Россия должна понести наказание за все, что она натворила на территории нашей области. А сейчас делаем все, чтобы у врага больше не было возможности ступить на нашу землю", - подчеркнул он.
- 19 октября стало известно, что на деоккупированной Харьковской области полиция зафиксировала 1601 военное преступление РФ.
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