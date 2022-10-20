Об этом на брифинге сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что за последние 6 дней ВСУ уволили 19 населенных пунктов Харьковщины. В оккупации, по его словам, находится 1,8% территории области - 32 населенных пункта.

"Боевые действия на территории Харьковщины продолжаются. Наши военные не останавливаются и продолжают вытеснять врага с нашей территории", - сказал Синегубов.

Также глава Харьковской ОВА отметил, что совместно с военными и властью обустроила и укрепила три эшелонных линии обороны области. Их укрепление продолжается и по сей день.

В конце Синегубов отметил, что россияне повторно не смогут сделать то, что они сделали 24 февраля.

"Россия должна понести наказание за все, что она натворила на территории нашей области. А сейчас делаем все, чтобы у врага больше не было возможности ступить на нашу землю", - подчеркнул он.

19 октября стало известно, что на деоккупированной Харьковской области полиция зафиксировала 1601 военное преступление РФ.