С сентября в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings

Об этом сообщает пресс-служба "Международного аэропорта" Борисполь ".

Отмечается, что 1 сентября в аэропорту "Борисполь" приземлится первый рейс Eurowings сообщением Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф.



Авиаперевозчик будет выполнять рейсы три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Eurowings осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.