С сентября в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings
С 1 сентября 2021 года в Украину начнет летать еще один европейский лоукостер - Eurowings
Об этом сообщает пресс-служба "Международного аэропорта" Борисполь ".
Отмечается, что 1 сентября в аэропорту "Борисполь" приземлится первый рейс Eurowings сообщением Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф.
Авиаперевозчик будет выполнять рейсы три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.
Eurowings осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.
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