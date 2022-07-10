С сентября в школах Польши будут учиться 400 тыс. украинских детей, - министр образования и науки
Школы в Польше приняли 200 000 украинских детей. Ожидается, что с нового учебного года присоединятся еще 200 тысяч
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на интервью министра образования и науки Польши Пшемыслава Чарнека.
"Мы приняли 200 тысяч (украинских детей), из них 160 тысяч – в школы и 40 тысяч – в детсады. По нашим оценкам, еще 200 тысяч могут присоединиться с 1 сентября. Конца войны в Украине не видно, поэтому, естественно, те дети , которые здесь, наверное, останутся и приедут еще", - сказал министр.
Министр отметил, что система образования в Польше гибкая, поэтому страна готова принимать украинских детей.
"Но в Украине также будет дистанционное обучение – вероятно, большая часть находящихся в Польше детей захотят остаться за компьютерами и продолжать учиться со сверстниками дистанционно", - добавил он.
По словам Пшемыслава Чарнека, министерство предложило создать украинские классы в польских школах и преподавать в них преимущественно польский язык, что, по его словам, дало возможность войти в новый учебный год на должном образовательном уровне.
- 8 июля мы писали , что в Украине упростят решение вопросов временного выезда детей за границу. Родители смогут оформлять разрешения на выезд в Действия.
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