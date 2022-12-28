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С сентября украинские силы ПВО сбили более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе, - Воздушные силы ВСУ

28 декабря, 2022 среда
19:25
война с Россией

С 11 сентября силы противовоздушной обороны сбили над Украиной более 420 ракет и 430 беспилотников российских захватчиков

Об этом информирует в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Все взяли дату 10 октября от первого массированного ракетного обстрела за начало отсчета атак на энергетическую инфраструктуру. Но ведь действительно ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября, тогда они начали нападать на нашу критическую инфраструктуру. С этого времени примерно уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало, конечно, большее количество", - сказал Игнат.

Также представитель заявил, что рашисты уже использовали значительное количество ракет: "Носители есть. Но не факт, что есть ракеты у них в достаточном количестве".

После взрывов на аэродроме в Энгельсе авиацию передислоцировали в глубь страны.

"Собственно, передислоцировались сейчас они на другие аэродромы, рассредоточились те аэродромы, которые могут принимать стратегическую авиацию Ту-96 и Ту-160, их не так много в России, поэтому туда они немного рассредоточили. Определенным образом они (взрывы – ред.) могут влиять на такие вещи как подготовка, перелеты. Не каждый аэродром может принимать эту технику. Но говорить о том, что для авиации нет никакой проблемы взлететь и через несколько часов уже быть в районе пусков, например, в районе Каспия - дальность этих ракет, которые запускают с помощью стратегической авиации, Х-555 и Х-101 до 5500 километров. Поэтому вопрос здесь не стоит. Я думаю, что они могут это сделать с других аэродромов", - добавил Игнат.

Кроме того, представитель Воздушных сил сказал, что у РФ есть список целей в Украине.

  • 5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области.
  • Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения.
  • По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим.
  • Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома потерпели удар.
  • В районе аэродрома российского города Энгельс Саратовской области была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы

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Россия
военные силы Украины
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