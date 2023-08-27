С сентября на улицах Парижа исчезнут электросамокаты

Об этом сообщает французский телеканал RTBF.

Отмечается, что местные власти Парижа обязались не продлевать контракты с тремя частными компаниями, предоставляющими самокаты в прокат. Таким образом, французский город станет первой европейской столицей, запретившей двухколесный вид транспорта.

Поставщики услуги проката электросамокатов должны убрать с парижских улиц транспорт, которым можно пользоваться до конца августа.

Такое решение основывается на итогах городского референдума 2 апреля по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более 100 тысяч парижан, а за запрет переголосовало 89%.

Референдум созвали на фоне роста числа пострадавших и погибших на электросамокатах в столице Франции. А еще одной причиной проведения такого голосования стали проблемы, которые создают разбросанные по всему городу самокаты.

В то же время операторы услуги указывают на низкую явку - всего 7,46%.

"Явка могла бы быть более активной и представительной, если бы методы голосования были другими: больше избирательных участков, электронное голосование, муниципальная информация", - написали три частных компании-оператора в совместном пресс-релизе.

RTBF добавляет, что в 2022 году в Париже было зафиксировано около 400 тысяч поездок на электросамокатах.