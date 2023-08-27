С сентября на улицах Парижа исчезнут электросамокаты
По результатам проведенного в апреле референдума во французской столице Париже с 1 сентября компании проката электросамокатов уберут свою технику с улиц города
Об этом сообщает французский телеканал RTBF.
Отмечается, что местные власти Парижа обязались не продлевать контракты с тремя частными компаниями, предоставляющими самокаты в прокат. Таким образом, французский город станет первой европейской столицей, запретившей двухколесный вид транспорта.
Поставщики услуги проката электросамокатов должны убрать с парижских улиц транспорт, которым можно пользоваться до конца августа.
Такое решение основывается на итогах городского референдума 2 апреля по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более 100 тысяч парижан, а за запрет переголосовало 89%.
Референдум созвали на фоне роста числа пострадавших и погибших на электросамокатах в столице Франции. А еще одной причиной проведения такого голосования стали проблемы, которые создают разбросанные по всему городу самокаты.
В то же время операторы услуги указывают на низкую явку - всего 7,46%.
"Явка могла бы быть более активной и представительной, если бы методы голосования были другими: больше избирательных участков, электронное голосование, муниципальная информация", - написали три частных компании-оператора в совместном пресс-релизе.
RTBF добавляет, что в 2022 году в Париже было зафиксировано около 400 тысяч поездок на электросамокатах.
- Еще в январе 2023 года сообщалось, что в Париже пройдет референдум по запрету услуг по прокату электросамокатов. Парижане должны были проголосовать 2 апреля за запрет 15 тысяч самокатов, управляемых компаниями Lime, Dott и Tier.
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