"С сентября Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих", - соучредитель благотворительного фонда Dignitas Люба Шипович
В настоящее время производимые в Украине FPV-дроны от 80 до 100 процентов состоят из китайских комплектующих
Об этом Люба Шипович рассказала в программе "Война и волонтеры", журналистке "Эспрессо".
"С сентября Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих к ним, - отмечает Люба Шипович. - Именно поэтому государство присоединилось к благотворительному сбору "Единство", чтобы в максимально короткие сроки собрать значительную сумму и успеть до этих ограничений закупить большое количество дронов. Украине вряд ли мы успели бы произвести за такой короткий срок, хотя производители тоже сейчас работают и наращивают производство, но надо понимать, что любое производство, которое есть в Украине, если мы говорим о FPV-дронах от 80 до 100 процентов состоят из китайских комплектующих, поэтому эти ограничения могут повлиять на производство в Украине. Потому что мы называем это производство в Украине, но на самом деле это больше украинский сборник".
Люба Шипович считает, что государству нужно вкладывать в производство дронов. Инициатива "Армия дронов" важна, потому что стимулирует украинских производителей развиваться.
"Даже сборка в Украине - это тоже рабочие места, которые мы даем украинской экономике, - отмечает Люба Шипович. - Поэтому в это нужно как можно больше вкладываться, несмотря на то, что китайские дроны дешевле. Возможно, дотировать в украинскую сборку, потому что это наша национальная безопасность То, что делают все страны, они готовы переплачивать, чтобы иметь локализацию, потому что мы не можем быть полностью зависимы от Китая при том, что он не наш партнер, да и союзник такой себе, не очень надежный. Мы не знаем, какие переговоры происходят в Китае с Россией или эти ограничения, которые с сентября наступают или это не есть какие-то договоренности с нашим врагом.И не будет ли следующим шагом полный запрет ввоза в Украину китайских комплектующих.Поэтому задача правительства не только выкупать как можно больше у Китая, но и дотировать украинское производство, чтобы произвести локализацию".
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