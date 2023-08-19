Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "С сентября Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих", - соучредитель благотворительного фонда Dignitas Люба Шипович
Эксклюзив

"С сентября Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих", - соучредитель благотворительного фонда Dignitas Люба Шипович

19 августа, 2023 суббота
09:09
Война с Россией

В настоящее время производимые в Украине FPV-дроны от 80 до 100 процентов состоят из китайских комплектующих

Об этом Люба Шипович рассказала в программе "Война и волонтеры", журналистке "Эспрессо".

"С сентября Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих к ним, - отмечает Люба Шипович. - Именно поэтому государство присоединилось к благотворительному сбору "Единство", чтобы в максимально короткие сроки собрать значительную сумму и успеть до этих ограничений закупить большое количество дронов. Украине вряд ли мы успели бы произвести за такой короткий срок, хотя производители тоже сейчас работают и наращивают производство, но надо понимать, что любое производство, которое есть в Украине, если мы говорим о FPV-дронах от 80 до 100 процентов состоят из китайских комплектующих, поэтому эти ограничения могут повлиять на производство в Украине. Потому что мы называем это производство в Украине, но на самом деле это больше украинский сборник".

Люба Шипович считает, что государству нужно вкладывать в производство дронов. Инициатива "Армия дронов" важна, потому что стимулирует украинских производителей развиваться.

"Даже сборка в Украине - это тоже рабочие места, которые мы даем украинской экономике, - отмечает Люба Шипович. - Поэтому в это нужно как можно больше вкладываться, несмотря на то, что китайские дроны дешевле. Возможно, дотировать в украинскую сборку, потому что это наша национальная безопасность То, что делают все страны, они готовы переплачивать, чтобы иметь локализацию, потому что мы не можем быть полностью зависимы от Китая при том, что он не наш партнер, да и союзник такой себе, не очень надежный. Мы не знаем, какие переговоры происходят в Китае с Россией или эти ограничения, которые с сентября наступают или это не есть какие-то договоренности с нашим врагом.И не будет ли следующим шагом полный запрет ввоза в Украину китайских комплектующих.Поэтому задача правительства не только выкупать как можно больше у Китая, но и дотировать украинское производство, чтобы произвести локализацию".

  • 16 августа сообщалось, что Российская армия, вероятно, начала разворачивать отечественные беспилотные летательные аппараты одноразового применения, основанные на иранских разработках Shahed.
Мир
Россия
Китай
оружие
окупанти
безпілотник
оружие для Украины
волонтеры и война
Читайте также:
Олександр Лукашенко
17 августа, 2023 четверг
Лукашенко заявил, что все целые войны РФ в Украине достигнуты, и признал интервенцию из Беларуси
Лукашенко
17 августа, 2023 четверг
"Мы абсолютные сторонники территориальной целостности": Лукашенко заявил, что Беларусь и Китай имеют одинаковое видение мироустройства
Аріс
18 августа, 2023 пятница
Греческие журналисты выступили против героев "Азова" и сорвали пресс-конференцию, посвященную матчу "Динамо" - "Арис"
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.97
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
19 августа
11:26
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию
11:23
В Украине ожидается сухая и солнечная погода, но к вечеру прогнозируются дожди: прогноз на 20 августа от Натальи Диденко
11:07
Обновлено
Армия РФ утром ударила по Херсону: погибла женщина
11:00
Россияне удерживают в оккупированном Крыму более 100 жителей из-за подозрения в "нелояльности", - ЦНС
10:48
Обновлено
Ночная атака "шахедами" 19 августа: на Хмельнитчине пострадали восемь человек
10:40
Эксклюзив
Гайдай отметил одну из мер оккупантов в Луганской области, которая свидетельствует о подготовке РФ к долгой войне
10:39
Глава СБУ впервые подробно рассказал, как Украина дважды взрывала Крымский мост
10:28
Обзор
Смогут ли в этом году ВСУ достичь Мелитополя и как ГУР вербует беженцев в Польше. Акценты мировых СМИ 19 августа
10:08
Украинские военные на юге за сутки уничтожили 10 лодок российских ДРГ, - Гуменюк
10:03
OPINION
Доллар по сто рублей не означает конца России
09:53
Силы обороны продвигаются вблизи оккупированного Токмака на Запорожье, - СМИ
09:27
ВСУ продолжают наступать вдоль реки Мокрые Ялы, несмотря на жесткое сопротивление россиян, - британская разведка
09:01
Венгрия будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и Германией
08:56
Минобороны РФ обвинило Украину в ракетной атаке по оккупированному Крыму
08:19
Обновлено
Россия за сутки войны в Украине потеряла 500 военных, 8 танков и 19 артсистем, - Генштаб
08:08
OPINION
Почему экс-руководитель Укроборонпрома не поехал послом в Чехию
08:02
Обзор
Психология воина, семь этапов смерти и можно ли бить друга в лицо - 5 книг о том, как выжить и победить
07:50
Воздушные силы за ночь уничтожили 15 "шахедов"
07:11
Аналитика
"Сложная политическая осень": будут ли Украину принуждать к переговорам?
06:54
Япония, США, Южная Корея договорились быстро консультироваться в случае "угроз" на фоне более агрессивных действий Китая и КНДР
06:35
Санду: После победы Украины появится возможность урегулировать конфликт в Приднестровье
06:00
ISW: ВСУ имеют много вариантов перерезать критически важные пути поставки врага на юге
05:08
В Кремле сообщили, что Путин провел совещание с военными в Ростове
04:40
Дональд Трамп
На следующей неделе Трамп может добровольно сдаться полиции и сесть в тюрьму, - CNN
04:12
Журналисты NYT озвучили численность военных потерь армий РФ и Украины
03:44
Минобороны Дании назвало сроки начало обучения украинцев на F-16
03:16
РФ уже проиграла войну в Украине и это сигнал Китая по Тайваню, - Байден
02:48
Переговоры не могут продолжаться до бесконечности: в ECOWAS определили дату интервенции против хунты в Нигере
02:20
В Польше разоблачили группу беженцев из Украины, завербованных РФ для диверсий, - СМИ
01:52
F-16
Вперед – к Победе: Резников поблагодарил США, Данию и Нидерланды за F-16
00:56
Путин отказался возглавить делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН
00:52
Эксклюзив
Политолог назвал причины сдерживания Израиля в помощи Украины
00:28
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Не исключаем, но нужно предотвратить: Министр обороны Болгарии о возможном столкновении РФ и НАТО в Черном море
00:21
Милли рассказал, какой видит победу в войне с РФ для Украины и Запада
2023, пятница
18 августа
23:42
Эксклюзив
"Даже не ядерное оружие": военный эксперт рассказал, хватит ли у РФ ресурсов на долгую войну
23:41
ВСУ уничтожили 3 российских склада боеприпасов на Таврическом направлении
23:28
Английский футболист Кейн забил дебютный гол за "Баварию"
22:52
Украина проиграла Хорватии и не попала на баскетбольный турнир Олимпиады-2024
22:43
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 25 стран
22:37
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 августа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV