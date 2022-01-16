Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество С сегодняшнего дня в Украине все печатные издания должны выходить на государственном языке

С сегодняшнего дня в Украине все печатные издания должны выходить на государственном языке

16 января, 2022 воскресенье
13:37
Общество

При этом разрешено иметь версии на других языках

Но украинская версия должна быть опубликована в тот же день, с тем же тиражом и с тем же содержанием. Нанесенное на первую страницу название газеты или журнала также должно оставаться неизменным, рассказывает Еспресо.TV.

Новое правило касается официально зарегистрированных органами власти 217 газет и 107 журналов.

Читайтетакже: 16 января закон об украинском языке распространяется на печатную прессу и газетные киоски. Что это значит

Исключение сделано для местной печатной периодики. Ее версии на украинском языке должны появиться с 16 июля 2024 года.

Кроме того, нововведение не распространяется на издание на крымскотатарском и других языках коренных народов Украины, а также на английском и других официальных языках Европейского Союза.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
россия хакер
title.author
14 января, 2022 пятница
Как Россия хакнула Зе-власть. И при чем здесь выборы через "Дию"
Андрій Шевченко
15 января, 2022 суббота
Шевченко после отставки из "Дженоа" начал переговоры с новой командой, - СМИ
Путін та Сі Цзіньпін
16 января, 2022 воскресенье
Китай приказал Путину убираться из Казахстана, - Пионтковский
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.86
    Покупка 27.86
    Продажа 28.15
  • EUR
    Покупка 31.78
    Продажа 32.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
16 января
15:05
Теннисиста-антивакцинатора Джоковича депортировали из Австралии
14:41
Аблязов объяснил, почему восстание в Казахстане не имело лидеров
14:20
Тине Кароль запретили петь в Грузии на русском, - СМИ
14:00
Украина чествует воинов-киборгов, которые 242 дня держали оборону Донецкого аэропорта
13:48
После возвращения из Казахстана "миротворцы" потролили Лукашенко. Фотофакт
13:16
Праздничный городок возле Святой Софии работает последний день
13:00
Политические репрессии против Порошенко играют в пользу страны-агрессора, - Международный демократический союз
12:44
В Афганистане талибы-узбеки выступили против талибов-пуштунов
12:15
На 19 января оппозиция Казахстана созывает новую всенародную акцию
12:00
Фильмы о "шестидесятниках" Дзюбе, Светличной и Коцюбинской доступны для свободного просмотра
11:45
За ночь в захваченном Донецке выгорело 7 квартир многоэтажки
11:23
"Призываем Зеленского перестать раскалывать украинское общество в это рискованное время". Заявление украинской интеллигенции
11:00
Таджикистан поднял зарплаты военным
10:24
Оккупанты только за сутки разместили на линии фронта 257 единиц техники
10:00
Ссора между дворниками в Одессе привела к убийству, - СМИ
09:32
Эксклюзив
Путин и Си Цзиньпин
Китай приказал Путину убираться из Казахстана, - Пионтковский
09:10
В пригороде Днепра сгорел ресторан
08:50
Пандемия COVID-19 в Украине: 88 смертей, 2 тыс. госпитализаций, 6 тыс. заражений
08:19
Эксклюзив
Угонщик
В Киеве угонщик Mercedes C200 остановил курьерский Smart. Злоумышленник разогнался до 200 км/ч
08:00
Элизабет Трасс
Британский МИД: российская дезинформация готовит почву для вторжения в Украину
07:25
Эксклюзив
Возле Красного корпуса Университета им. Шевченко жестко столкнулись две Audi. Одна из них загорелась
2022, суббота
15 января
22:47
хакер
СНБО нашел в кибератаке на правительственные сайты белорусский след
22:22
Зеленский неожиданно отреагировал на отставку Шевченко из "Дженоа"
22:00
В Киеве внедорожник "отфутболил" авто в подземный переход и протаранил опору
21:44
Умер итальянский модельер Нино Черрути
21:27
Шевченко после отставки из "Дженоа" начал переговоры с новой командой, - СМИ
21:11
Искандер-М
Россия начала перебрасывать в сторону Украины "Искандеры"
20:55
Украина проиграла Франции на ЧЕ по гандболу
20:37
Из-за извержения подводного вулкана побережья Тонги и Японии накрыло цунами
20:21
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко
19:50
Украинский экс-футболист "Ювентуса" назвал причину провала Шевченко в "Дженоа"
19:33
НАТО
Финляндия и Швеция смогут немедленно получить членство в НАТО в случае вторжения РФ в Украину, - экс-генсек Альянса Расмуссен
19:15
Кулеба
Кулеба рассказал об итогах встречи глав МИД стран ЕС, посвященной безопасности Украины
18:56
Мыколенко сыграл первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии
18:27
протесты в Казахстане
Власти Казахстана назвали количество погибших во время протестов
18:01
ООС ВСУ
15 января на фронте наблюдается "тишина"
17:45
Украину на следующей неделе посетит глава МИД Канады
17:15
Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом
17:07
"Шахтер" объявил о трансфере футболиста сборной Бразилии
16:49
Сенат США
В Сенат США подали еще один законопроект о персональных санкциях против Путина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV