С сегодняшнего дня в Украине все печатные издания должны выходить на государственном языке

Но украинская версия должна быть опубликована в тот же день, с тем же тиражом и с тем же содержанием. Нанесенное на первую страницу название газеты или журнала также должно оставаться неизменным, рассказывает Еспресо.TV.



Новое правило касается официально зарегистрированных органами власти 217 газет и 107 журналов.



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Исключение сделано для местной печатной периодики. Ее версии на украинском языке должны появиться с 16 июля 2024 года.



Кроме того, нововведение не распространяется на издание на крымскотатарском и других языках коренных народов Украины, а также на английском и других официальных языках Европейского Союза.





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