Такие изменения в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения" были приняты в декабре 2021 года.

По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, теперь запрещается реклама и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним.

Реклама каких-либо товаров или услуг не должна содержать изображения табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания или процесса их курения, использования.

За нарушение требований статей 16, 16-1 или 16-2 этого закона предусмотрен штраф в размере 30 тысяч гривен, в случае повторного нарушения в течение года - 50 тысяч гривен.

Также устанавливается штраф за реализацию табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним, лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн, а в случае повторного нарушения – 10 200 грн.

За курение с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях граждане будут нести ответственность по аналогии с курением обычных сигарет. Кроме того, запрещено производство (кроме экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины сигарет, содержащих вкусоароматические добавки.

Запрет на продажу будет касаться:

табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет с псевдополезными (витаминами) и энергетическими (кофеином, таурином) добавками. Также с добавками, производящими выбросы цветными и облегчающими вдыхание дыма или усвоение.

если фильтр, бумага или капсула в табачных изделиях позволяют изменять запах или вкус

жидкостей к электронным сигаретам с объемом контейнеров более 10 мл, а также если содержание никотина превышает 20 мг в 1 мл

сигарет, табака для самокруток и е-сигарет со вкусо-ароматическими добавками. Также такие добавки будут запрещены в любых компонентах изделий

Нарушение закона о продаже предусматривает штраф в размере 20 тысяч гривен, а за повторное нарушение в течение года – 50 тысяч грн.

Отметим, нормы "антитабачного законодательства" соответствуют Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и директиве 2014/40/ЕС, предусматривающей ограничение применения маркетинговых технологий для повышения привлекательности табачных изделий, стимулирования продаж и создания иллюзии меньшего ущерба от них.