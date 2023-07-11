С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые ограничения в отношении табачных изделий: что теперь запрещено
11 июля в Украине вступили в силу новые ограничения по табачным изделиям, в частности они касаются рекламы и продажи табачных изделий, а также ответственности за курение электронных сигарет в общественных местах
Такие изменения в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения" были приняты в декабре 2021 года.
По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, теперь запрещается реклама и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним.
Реклама каких-либо товаров или услуг не должна содержать изображения табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания или процесса их курения, использования.
За нарушение требований статей 16, 16-1 или 16-2 этого закона предусмотрен штраф в размере 30 тысяч гривен, в случае повторного нарушения в течение года - 50 тысяч гривен.
Также устанавливается штраф за реализацию табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним, лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн, а в случае повторного нарушения – 10 200 грн.
За курение с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях граждане будут нести ответственность по аналогии с курением обычных сигарет. Кроме того, запрещено производство (кроме экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины сигарет, содержащих вкусоароматические добавки.
Запрет на продажу будет касаться:
- табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет с псевдополезными (витаминами) и энергетическими (кофеином, таурином) добавками. Также с добавками, производящими выбросы цветными и облегчающими вдыхание дыма или усвоение.
- если фильтр, бумага или капсула в табачных изделиях позволяют изменять запах или вкус
- жидкостей к электронным сигаретам с объемом контейнеров более 10 мл, а также если содержание никотина превышает 20 мг в 1 мл
- сигарет, табака для самокруток и е-сигарет со вкусо-ароматическими добавками. Также такие добавки будут запрещены в любых компонентах изделий
Нарушение закона о продаже предусматривает штраф в размере 20 тысяч гривен, а за повторное нарушение в течение года – 50 тысяч грн.
Отметим, нормы "антитабачного законодательства" соответствуют Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и директиве 2014/40/ЕС, предусматривающей ограничение применения маркетинговых технологий для повышения привлекательности табачных изделий, стимулирования продаж и создания иллюзии меньшего ущерба от них.
- В июле прошлого года в Украине табачные изделия признали сигареты для нагрева. Поэтому предусматривает запрет их продаж несовершеннолетним и запрет любой рекламы, стимулирование продаж или спонсорство.
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