С сегодняшнего дня в приграничных с Беларусью районах Киевщины полностью запретили продажу спиртного
Приказ о запрете продажи алкогольных напитков в торговых сетях (магазинах) и общепитах на территории Иванковской и Полесской территориальных громад Вышгородского района начал действовать с сегодняшнего дня, 21 августа
Об этом сообщил депутат Иванковской поселковой общины Олег Береговой в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, в северной части Киевской области, прилегающей к Беларуси, с сегодняшнего дня, 21 августа, запрещена продажа алкогольных напитков.
"Приказ Вышгородской районной военной администрации "О запрете продажи алкогольных напитков в торговых сетях (магазинах) и общепитах на территории Иванковской и Полесской территориальных общин Вышгородского района. Запрет начинает действовать с 00:00 часов 21 августа 2022 года и до особого распоряжения", - пишет Береговой.
- С 11 июля на территории Донецкой области запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе.
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