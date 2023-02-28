Об этом предупредила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Во время тестирования будут включать громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и государственный гимн Украины", – заявили в мэрии.

Тестирование пройдет на территории Деснянского района (северо-восточная часть города) с 9 утра вторника до вечера среды.

Городские власти просят жителей Деснянского и соседнего Днепровского района сохранять спокойствие.