С сегодняшнего дня в Киеве будут тестировать новую систему оповещения
В Киеве со вторника, 28 февраля, в течение двух дней будут тестировать обновленную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях
Об этом предупредила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Во время тестирования будут включать громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и государственный гимн Украины", – заявили в мэрии.
Тестирование пройдет на территории Деснянского района (северо-восточная часть города) с 9 утра вторника до вечера среды.
Городские власти просят жителей Деснянского и соседнего Днепровского района сохранять спокойствие.
- Напомним, в середине января Израиль согласился официально передать Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах. 16 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил во время совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве, что Израиль поможет Украине разработать систему раннего оповещения о приближении ракет и беспилотников.
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