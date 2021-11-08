С сегодняшнего дня украинцев без COVID-прививки будут отстранять от работы: список профессий
В Украине с сегодняшнего дня, 8 ноября, к работе не будут допускать невакцинированных представителей некоторых профессий
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Так, с 8 ноября работодателей обязали не допускать к работе сотрудников, не прошедших обязательную вакцинацию против коронавируса.
Обязательно вакцинированными необходимо быть:
- работникам центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- заведений высшего, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования и заведений независимо от типа и формы собственности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.03
Покупка 26.03Продажа 26.28
-
EUR
Покупка 29.96Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное