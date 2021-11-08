С сегодняшнего дня украинцев без COVID-прививки будут отстранять от работы: список профессий

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Так, с 8 ноября работодателей обязали не допускать к работе сотрудников, не прошедших обязательную вакцинацию против коронавируса.

Обязательно вакцинированными необходимо быть:

- работникам центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

- местных государственных администраций и их структурных подразделений;

- заведений высшего, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования и заведений независимо от типа и формы собственности.

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