С сегодняшнего дня снизятся цены на топливо в Украине
С сегодняшнего дня, 18 марта, цены на топливо в Украине снизятся благодаря законопроекту об отмене акциза на топливо и снижению ставки НДС с 20% до 7%
Об этом сообщает официальный сайт Минэкономики .
Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле - снижение с 44,90 до 39,96 грн за литр.
Бензин – более чем на 7 грн дешевле - снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр.
"Это произошло благодаря своевременно принятым решениям Правительством и Парламентом. Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%. Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается. Благодаря этому сможем аккумулировать достаточно ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания. Доступное топливо позволит активировать ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе", - говорится в сообщении Министерства экономики Украины.
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