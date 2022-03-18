С сегодняшнего дня снизятся цены на топливо в Украине

Об этом сообщает официальный сайт Минэкономики .



Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле - снижение с 44,90 до 39,96 грн за литр.



Бензин – более чем на 7 грн дешевле - снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр.



"Это произошло благодаря своевременно принятым решениям Правительством и Парламентом. Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%. Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается. Благодаря этому сможем аккумулировать достаточно ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания. Доступное топливо позволит активировать ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе", - говорится в сообщении Министерства экономики Украины.

Напомним , "Революционное решение": Парламент поддержал правительственный проект налоговой реформы, - Шмигаль

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