С сегодняшнего дня принимаются заявки на 1 тыс. грн полностью вакцинированным
Начиная с 19 декабря 2021 года, чтобы подать заявку на получение 1000 грн за прививку от коронавируса, следует лишь сделать несколько кликов в мобильном приложении "Дия"
Для этого нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет и иметь в "Дии" "зеленый" сертификат о вакцинации, рассказывается на ТГ-канале Министерства цифровой трансформации Украины.
Чтобы подать заявку на выплату, нужно:
- Оформить специальную карту является Поддержка в одном из банков-партнеров.
- Авторизироваться и обновить до последней версии приложение "Дия".
- Убедитесь, что в приложении есть "зеленый" COVID-сертификат.
- Зайти в разделе "Услуги" и выбрать "е-Поддержку".
- Выбрать для выплаты карту "е-Поддержка".
После этого пользователь может "ожидать зачисление средств от Минэкономики в течение 10 дней".
При этом заявки принимаются в период с 19 по 29 декабря включительно.
"Деньги можно потратить на книги, спортзал, билеты в кино, театр, музеи, концерты или на перевозку в пределах Украины", - отмечают в Минцифре.
Подробнее о том, как "е-Поддержка" работает в "Дии", можно узнать на сайте проекта.
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