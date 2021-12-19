С сегодняшнего дня принимаются заявки на 1 тыс. грн полностью вакцинированным

Для этого нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет и иметь в "Дии" "зеленый" сертификат о вакцинации, рассказывается на ТГ-канале Министерства цифровой трансформации Украины.



Чтобы подать заявку на выплату, нужно:

Оформить специальную карту является Поддержка в одном из банков-партнеров.

Авторизироваться и обновить до последней версии приложение "Дия".

Убедитесь, что в приложении есть "зеленый" COVID-сертификат.

Зайти в разделе "Услуги" и выбрать "е-Поддержку".

Выбрать для выплаты карту "е-Поддержка".