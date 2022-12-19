С сегодняшнего дня новогоднюю марку можно приобрести в отделениях Укрпочты
Сегодня, 19 декабря, новогоднюю марку Укрпочты "Разъединенные войной" можно приобрести в отделениях
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в телеграмме .
Как известно, тираж составляет 720 тыс. марок и 120 тыс. писем.
"Сегодня миллионы людей празднуют День Святого Николая, а дети ждут подарков. В этом году в Украине он особенный, когда часто родители не вместе с детьми и друг с другом. И наша новогодняя марка передает именно это настроение. Но она не только о печали разлуки , она о надежде и о том, что можно быть рядом, даже если не вместе... А марка доступна с сегодняшнего дня в большинстве отделений по всей стране!" – написал он.
- Как известно, 1 ноября Укрпочта запустила голосование за эскиз новой марки к Рождеству и Новому году, к выбору предлагалось 5 вариантов. Голосование проходило в Facebook, Instagram и Telegram. Из пяти вариантов украинцы выбрали новогоднюю марку для Укрпочты - "Разъединенные войной".
- Уже 15 декабря Укрпочта открыла предзаказ официальной новогодней марки.
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