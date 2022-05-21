Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкойна личные источники в городе.

"Колаборантов и представителей "народной милиции ДНР" меняют на представителей Росгвардии и кадыровцев", - заявил он.

Также захватчики устанавливают дополнительные блокпосты на грунтовых дорогах, по которым можно было обойти фильтрационный контроль.

Любая эвакуация из города в сторону Запорожья, по словам советника мэра, становится невозможной до открытия отдельных "зеленых" коридоров.

"Фактически с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров с руководством страны", - добавил Андрющенко.

Напомним, россияне могут завышать количество эвакуированных из Азовстали для того, чтобы провести более выгодный обмен военнопленными или для поддержания своего имиджа.