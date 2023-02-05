С сегодняшнего дня действует эмбарго на продажу российской нефти в страны Запада
В ЕС вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов из РФ. Это касается в частности бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмм.
"Минус российские нефтепродукты. ЕС с сегодняшнего дня прекращает покупать их и таким образом Россия теряет рынок на 40 миллиардов. Санкции работают", - заявил он.
В материале BBC News – Украина объясняет, что предельная цена на уровне 45 долларов за баррель установлена на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой до сырой нефти. К этой категории относится, например, мазут.
Вторая предельная цена – на уровне 100 долларов за баррель – касается нефтепродуктов высокой переработки, торгуемых с премией к сырой нефти. К этой группе относятся бензин и дизельное топливо.
На международных биржах баррель дизельного топлива с поставкой в Европу до запрета торговался примерно в районе 100-120 евро.
Соответствующие ограничения введены после утверждения санкций странами-членами ЕС в июне прошлого года в ответ на агрессивную войну России против Украины. Евросоюз согласовал эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России еще 3 июня 2022 года, но начало действия положения откладывалось. В результате эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза начало действовать 5 декабря 2022 года.
Эмбарго не затрагивает поставок России в третьи страны, и поскольку из него сделаны серьезные исключения, оно не приведет к резкому падению российского экспорта и скачка цен на нефть, но ограничит цену российского сырья и поступление в бюджет, из которого Владимир Путин финансирует вторжение в соседнюю страну, надеется Запад.
Исключение по поставкам нефтепродуктов сделано для Софии и Загреба. До конца 2023 года они могут и дальше закупать газойль. Прага также может пока покупать российское дизтопливо.
- 5 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Индия поставляет переработанную нефть из России в Европу и Америку. Нефтепереработчики Индии и Китая могут получить большую прибыль, покупая российскую нефть по сниженным ценам, а экспортируя продукцию по мировым.
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