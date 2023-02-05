С сегодняшнего дня действует эмбарго на продажу российской нефти в страны Запада

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмм.

"Минус российские нефтепродукты. ЕС с сегодняшнего дня прекращает покупать их и таким образом Россия теряет рынок на 40 миллиардов. Санкции работают", - заявил он.

В материале BBC News – Украина объясняет, что предельная цена на уровне 45 долларов за баррель установлена на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой до сырой нефти. К этой категории относится, например, мазут.

Вторая предельная цена – на уровне 100 долларов за баррель – касается нефтепродуктов высокой переработки, торгуемых с премией к сырой нефти. К этой группе относятся бензин и дизельное топливо.

На международных биржах баррель дизельного топлива с поставкой в Европу до запрета торговался примерно в районе 100-120 евро.

Соответствующие ограничения введены после утверждения санкций странами-членами ЕС в июне прошлого года в ответ на агрессивную войну России против Украины. Евросоюз согласовал эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России еще 3 июня 2022 года, но начало действия положения откладывалось. В результате эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза начало действовать 5 декабря 2022 года.

Эмбарго не затрагивает поставок России в третьи страны, и поскольку из него сделаны серьезные исключения, оно не приведет к резкому падению российского экспорта и скачка цен на нефть, но ограничит цену российского сырья и поступление в бюджет, из которого Владимир Путин финансирует вторжение в соседнюю страну, надеется Запад.

Исключение по поставкам нефтепродуктов сделано для Софии и Загреба. До конца 2023 года они могут и дальше закупать газойль. Прага также может пока покупать российское дизтопливо.