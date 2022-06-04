С рынка РФ ушла международная гостиничная сеть Marriott
Международная гостиничная сеть Marriott объявила о выходе с российского рынка из-за санкций, введенных Евросоюзом, США и Великобританией против РФ
Об этомидет речь на сайте компании.
Отмечается, что Marriott решила уйти с российского рынка из-за санкций, введенных Евросоюзом, США и Великобританией против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Компания заявляет, что продолжение работы в стране стало невозможным.
"Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения США, Великобритании и ЕС делают невозможным работу Marriott или франчайзинга отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России", - говорится на сайте.
Сеть Marriott работала в России 25 лет. В начале марта компания объявила о том, что закрывает свой офис в Москве, а также останавливает инвестиции и открытие новых гостиниц на территории России. Такое же решение было принято сетями отелей Hilton и Hyatt.
- Напомним, российский рынок покинули уже более 220 компаний. Недавно список пополнили сервис графического дизайна Canva и стриминговый сервис Netflix.
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