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С руками и хвостами: ученые из США обнаружили гигантские вирусы уникальной формы

31 июля, 2023 понедельник
14:08
Наука

Ученые из американского штата Массачусетс обнаружили "поразительное разнообразие" гигантских вирусов, приобретающих уникальные формы. Они имеют внутренние структуры, ранее не встречавшиеся исследователям

Об этом пишет ScienceAlert.

В 2019 году ученые собрали образец почвы в Гарвардском лесу, расположенном всего в нескольких минутах от Бостона в США. Впоследствии он был доставлен в Институт Макса Планка в Германии, где ученые изучили его с помощью просвечиваемой электронной микроскопии. Так называется процесс, в ходе которого объекты увеличиваются с помощью пучка электронов.

Этот анализ показал, что почва была заполнена гигантскими вирусами шириной до 635 нанометров. Ученые отмечают, что эти образцы значительно меньше самого большого из когда-либо обнаруженных вирусов (ширина 1500 нм), однако они гораздо больше вирусов, с которыми обычно сталкиваются исследователи.

Авторы исследования добавляют, что были полностью уверены – они рассматривают вирусы, ведь их оболочки, так называемые капсиды, имели характерные формы, в частности безошибочную и косоедрическую форму 20-стороннего многоугольника.

Ученые отмечают, что всего в нескольких сотнях граммов лесной почвы им удалось выявить больше разнообразия, чем все изолированные гигантские вирусы вместе взятые. Интересным казалось и то, что найденные гигантские вирусы были наиболее причудливыми формами. К примеру, один из них имел большие конечности, расположенные симметрично и напоминавшие "морфологию черепахи".

Также другой вирус имеет длинные трубки, выходящие со всех сторон, напоминая фигуру Медузы по древнегреческой мифологии. Вполне уместно ученые назвали эту структуру "Горгона". Еще один гигантский вирус привлек внимание исследователей своей странной "стрижкой": вирусы выглядели так, будто у них была грязная нечесаная шевелюра, как у куклы-тролля.

Кроме этого, гигантские вирусы в форме сверхновой имели толстый клубок волокон вблизи капсидной оболочки и толстый слой правильно расположенных усиков дальше. Вирусы "Рождественской звезды" имели двухслойную оболочку, напоминавшую два сцепленных треугольника, а вирусы "сокола" имели клювовидную структуру.

По словам специалиста по электронному микроскопу Ульрику Мерсдорфу, микробиологу Матиасу Фишеру и биологу Джеффри Бланшару, эта удивительная находка проливает свет на разнообразие гигантских вирусов и их структуры.

  • По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году в Европе зафиксировал почти столько же локальных случаев лихорадки денге, сколько их было зафиксировано в период с 2010 по 2021 годы.
США
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