С российского газопровода "Северный поток - 2" газ пошел в Балтийское море
В преддверии запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2"
Об этом сообщило агентство Reuters.
26 сентября, в понедельник, власти Дании призвали корабли держаться от острова Борнхольм подальше, поскольку ночью произошла утечка газа из недействующего российского газопровода "Северный поток-2" в Балтийское море.
Сразу правительство Германии заявило, что общается с властями Дании и сотрудничает с местными правоохранительными органами, чтобы выяснить, что же повлекло за собой внезапное падение давления в трубопроводе. Но министерство энергетики Дании от комментариев отказалось.
В понедельник вечером оператор газопровода "Северный поток - 2" (работавший на пониженной мощности с середины июня до полного прекращения поставок в августе) также сообщил о падении давления на обеих линиях газопровода. Но причины остались неизвестными.
Утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода. С его помощью газ из Норвегии будет поступать в Польшу, стремящуюся полностью отказаться от российского сырья.
- Ранее вице-канцлер Германии сказал, что запуск "Северного потока - 2" категорически невозможен.
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