С россиянином на борту: корабль NASA успешно приземлился во Флориде

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса.

Целью программы NASA для коммерческих экипажей является безопасная, надежная и экономически эффективная транспортировка до и с Международной космической станции и низкой околоземной орбиты, что максимизирует время исследования и увеличивает возможности для открытий на борту микрогравитационной лаборатории человечества и испытательного стенда для исследования, включая помощь исследование человеком Луны и Марса.

Космический корабль приземлился у побережья Джексонвилла, штат Флорида, завершив шестую коммерческую миссию агентства по ротации экипажа в Международную космическую станцию. Международный экипаж из четырех человек провел на орбите 186 дней.

Экипаж состоял из астронавтов NASA Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) Султана Алнеяди и космонавта Роскосмоса Андрея Федяева.

"Проведя шесть месяцев на борту Международной космической станции, пройдя почти 79 миллионов миль во время своей миссии и завершив сотни научных экспериментов во благо всего человечества, NASA SpaceX Crew-6 вернулся домой на планету Земля", - сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Боуэн, Хобург, Альнеяди и Федяев совершили 2976 оборотов вокруг Земли. Миссия Crew-6 стала первым космическим полетом Хобурга, Альнеяди и Федяевой. Боуэн провел 227 дней в космосе за четыре полета.

В ходе своей миссии члены Crew-6 принимали участие в ряде научных и технических мероприятий, а также демонстрации технологий. Боуэн провел три выхода в открытый космос, к которым присоединился Хобург – два, и Альнеяди – один, готовя станцию и устанавливая две новые солнечные батареи IROSA (International Space Station Roll-Out Solar Arrays) для увеличения производства электроэнергии для станции.

В сообщении говорится, что экипаж принял участие во многих важных исследованиях, среди них: работа со студентами, изучение генетических адаптаций растений к космосу и наблюдение за здоровьем человека в условиях микрогравитации, чтобы подготовиться к исследованию за пределами низкой околоземной орбиты и принести польза жизни на Земле.