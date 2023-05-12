Впереди нас ждет еще одно испытание, когда проигравшие и униженные россияне будут массово демонстрировать свою лояльность к Украине. Каждый из них вспомнит о капле украинской крови, о предке-козаке или о том, как пели подмосковные вечера "ой в вишневом саду". Они будут учить украинский и будут декламировать Шевченко.

Все для того, чтобы получить шанс остаться рядом с нами. Это точно будет после их поражения, потому что они способны существовать только в двух режимах — агрессивного доминирования и подчинения. Режим равноправного сосуществования у них не "прошивается".

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Для нашего сохранения и развития мы должны максимально оборвать с ними все, что только возможно. Наглухо закрыть все возможные двери от россиян. Оттуда никогда не будет ничего человечного, ценного и прогрессивного. Если никогда не было, то уж точно и не будет

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Их расчет будет на доброе украинское сердце, на присущую нам искренность и дружественность. Все для того, чтобы мы размягчились и позволили им оставаться рядом с нами.

Есть опасность, что это может произвести впечатление на многих из нас. Этот трюк у них может получиться.

Для нашего сохранения и развития мы должны максимально оборвать с ними все, что только возможно. Наглухо закрыть все возможные двери от россиян. Оттуда никогда не будет ничего человечного, ценного и прогрессивного. Если никогда не было, то уж точно и не будет.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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