С россиянами невозможен мир, только перемирие перед следующей войной, – политтехнолог
Виктор Таран убежден, что с поддержкой западных государств вполне реально строить сильное европейское государство, даже имея на границе такого монстра
"Предыдущее перемирие длилось 7 лет: с февраля 2015 года, после событий в Дебальцево, и до февраля 2022 года. Поэтому мы должны привыкнуть к реальности: или мы их, или они нас", – сказал он в эфире Espreso.TV.
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Таран также отметил по поводу военных преступлений россии, которые будет рассматривать Гаагский суд: "Плохая новость для россиян: европейский суд как жернова - они перемалывают медленно, однако очень мелко, поэтому спастись от него невозможно. Если кто-то из окружения Путина думает, что скроется ("Я просто был в эфирах, я просто носил бумажки в Кремле, а я думал..."), - нет, так не работает: все ближнее и дальнее окружение Путина попадет под санкции".
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