С россиянами можно договориться. Вопрос только, кто будет обеспечивать эту договоренность, - журналист Роман Цымбалюк
Цымбалюк подчеркнул, что сейчас "прекратить стрелять" означает, что оккупанты останутся на своих позициях в украинских городах
"В нашем случае договориться можно, но всегда должно быть большое количество украинских воинов, которые эту договоренность обеспечивают. Если ты говоришь россиянам: будете двигаться в нашу сторону, мы стреляем на поражение без выстрела вверх. Так оно работает", – сказал он в эфире Espreso TV
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Цымбалюк также отметил: "Сейчас "прекратить стрелять" означает, что оккупанты останутся на своих позициях, а россиянам нечего делать в Киевской области. Так же "лукашисты" рано или поздно ответят за это, а возможно, будут где-то висеть вместе с Путиным. Потому что происходящее в Киевской области – это подарок Украине от Лукашенко. Если бы он не отдал свою территорию, то захватчики не могли бы так быстро продвинуться к Киеву и творить все эти ужасы".
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