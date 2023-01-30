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С Россией в списке: в Пентагоне назвали страны, армии которых являются боевой силой наивысшего уровня

30 января, 2023 понедельник
06:45
Мир Пентагон

В Пентагоне считают, что армии США, Китая, Франции и РФ являются боевыми единицами высшего уровня

Об этом Sky News сказал высокопоставленный американский генерал.

Генерал использовал термин для оценки мощности вооруженных сил страны, причем первый уровень рассматривался как высшее государство, например Соединенные Штаты, Россия, Китай и Франция.

По его словам, США больше не рассматривают британскую армию как боевую силу наивысшего уровня. На второй ступени вместе с Британией на сегодняшний день находятся такие страны, как Германия и Италия.

"У вас нет первого уровня. Это вряд ли второй уровень", – сказал американский генерал в разговоре с министром обороны Британии Беном Уоллесом.

По мнению Пентагона, Лондону следует отказаться от политики сокращения военных расходов. Однако для повышения боеспособности британских Сухопутных войск в этом случае понадобится десятилетие.

По данным экспертов Sky News, Великобритании для улучшения положения необходимо увеличить оборонный бюджет как минимум на 3 млрд фунтов. Сейчас он составляет 48,6 млрд. фунтов. Лондон должен отказаться от сокращения численности армии и смягчить правила закупок оружия.

  • 25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams. Также США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и системы ПВО, а 300 единиц бронетехники уже направлялись в Украину.
  • Впоследствии в Пентагоне сообщили подробности "танкового" пакета помощи Украине на $400 млн.

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Россия
Китай
Франция
Италия
Германия
США
Великобритания
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