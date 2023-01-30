Об этом Sky News сказал высокопоставленный американский генерал.

Генерал использовал термин для оценки мощности вооруженных сил страны, причем первый уровень рассматривался как высшее государство, например Соединенные Штаты, Россия, Китай и Франция.

По его словам, США больше не рассматривают британскую армию как боевую силу наивысшего уровня. На второй ступени вместе с Британией на сегодняшний день находятся такие страны, как Германия и Италия.

"У вас нет первого уровня. Это вряд ли второй уровень", – сказал американский генерал в разговоре с министром обороны Британии Беном Уоллесом.

По мнению Пентагона, Лондону следует отказаться от политики сокращения военных расходов. Однако для повышения боеспособности британских Сухопутных войск в этом случае понадобится десятилетие.

По данным экспертов Sky News, Великобритании для улучшения положения необходимо увеличить оборонный бюджет как минимум на 3 млрд фунтов. Сейчас он составляет 48,6 млрд. фунтов. Лондон должен отказаться от сокращения численности армии и смягчить правила закупок оружия.

25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams. Также США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и системы ПВО, а 300 единиц бронетехники уже направлялись в Украину.

Впоследствии в Пентагоне сообщили подробности "танкового" пакета помощи Украине на $400 млн.

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