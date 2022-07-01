С Россией не может быть никакого компромисса: оккупанты должны ответить за все, - украинский военный Тетерук
Народный депутат VIII созыва, украинский защитник Андрей Тетерук убежден, что со страной-агрессором Россией не может быть никаких компромиссов, ведь оккупанты должны ответить за все преступления, которые они совершают в отношении украинцев
Украинский воин высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Не может быть никаких компромиссов с врагом, импа, немножко поделиться территорией, немножко простить оккупантам преступления, которые они совершают с 2014-го года. Необходимо сделать все возможное, чтобы, восстановив наш суверенитет, мы могли подойти к вопросу привлечения Российской Федерации к ответственности", - отметил Тетерук.
Военный подчеркнул, что наша главная цель – уничтожить оккупантов.
"Главная цель деятельности Вооруженных сил и всей украинской нации - это уничтожение войск Российской Федерации и освобождение нашей земли от оккупантов до границ, которые закреплены в Конституции Украины. Никаких других вариантов нет", - отметил Андрей Тетерук.
- По информации Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля по 1 июля РФ потеряла около 35 750 оккупантов , 3736 бронемашин, 1577 танков, 186 вертолетов и 15 судов.
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