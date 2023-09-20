С ремонта вышел очередной блок ТЭС: ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на 20 сентября

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"В Закарпатской области краткосрочно выключалась межгосударственная воздушная линия электропередачи 400 кВ НЭК Укрэнерго, соединяющая энергосистемы Украины и Словакии. Причиной отключения стало отключение подстанции на территории Словакии", - сообщили в ведомстве.

Обесточение из-за непогоды

В Хмельницкой области без света остались более 1 тыс. потребителей в 10 населенных пунктах, ремонтные работы продолжаются.

"В Киевской области из-за грозового фронта обесточивались 7 населенных пунктов в Макаровском, Бориспольском, Иванковском и Киево-Святошинском районах. Отключение жителей продолжалось несколько часов, пока проводились ремонтные работы", - рассказали в Минэнерго и отметили, что в настоящее время все абоненты уже со светом.

Обесточение из-за обстрелов

В Донецкой области за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов обесточивалось более 5 тысяч потребителей в 10 населенных пунктах. Часть абонентов заживили, ремонтные работы продолжаются при безопасности энергетиков.

"Остается обесточенная часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях", - отметили в Минэнерго.

Обесточение по другим причинам

В Кировоградской области из-за ДТП было повреждено сопротивление линий электропередачи, обесточенными остаются более 100 потребителей. Ремонтные работы продолжаются.

Импорт и экспорт

Как уточнили в Укрэнерго, сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 645 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.

"Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 2813 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 396 МВт", - отметили в компании.