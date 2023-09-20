С ремонта вышел очередной блок ТЭС: ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на 20 сентября
В Украине с планового ремонта вышел очередной блок ТЭС. Он добавил в сеть 220 МВт дополнительной мощности, поэтому генерация покрывает потребности потребителей
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"В Закарпатской области краткосрочно выключалась межгосударственная воздушная линия электропередачи 400 кВ НЭК Укрэнерго, соединяющая энергосистемы Украины и Словакии. Причиной отключения стало отключение подстанции на территории Словакии", - сообщили в ведомстве.
Обесточение из-за непогоды
В Хмельницкой области без света остались более 1 тыс. потребителей в 10 населенных пунктах, ремонтные работы продолжаются.
"В Киевской области из-за грозового фронта обесточивались 7 населенных пунктов в Макаровском, Бориспольском, Иванковском и Киево-Святошинском районах. Отключение жителей продолжалось несколько часов, пока проводились ремонтные работы", - рассказали в Минэнерго и отметили, что в настоящее время все абоненты уже со светом.
Обесточение из-за обстрелов
В Донецкой области за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов обесточивалось более 5 тысяч потребителей в 10 населенных пунктах. Часть абонентов заживили, ремонтные работы продолжаются при безопасности энергетиков.
"Остается обесточенная часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях", - отметили в Минэнерго.
Обесточение по другим причинам
В Кировоградской области из-за ДТП было повреждено сопротивление линий электропередачи, обесточенными остаются более 100 потребителей. Ремонтные работы продолжаются.
Импорт и экспорт
Как уточнили в Укрэнерго, сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 645 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.
"Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 2813 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 396 МВт", - отметили в компании.
- В Энергоатоме прогнозировали, что дефицита электроэнергии в сентябре не будет , ведь из плановых ремонтов выходит все больше блоков АЭС.
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