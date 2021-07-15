С "Реала" хотели содрать 10 млн евро за скандальные записи разговоров президента клуба

Об этом заявил другой журналист Карлос Бустильо в эфире программы El Transistor на радиостанции Onda Cero .

По его словам, Абеллан 10 лет назад шантажировал "Реал" обнародованием аудиозаписей, на которых президент клуба Флорентино Перес критиковал футболистов Икера Касильяса, Криштиану Роналду, Рауля и главного тренера команды Жозе Моуринью.

По утверждению Бустильо, в 2011 году Абеллан встретился в одном из мадридских ресторанов с вице-президентом "Реала" Эдуардо Фернандесом де Блас и предложил уничтожить файлы с 10 млн евро, но клуб ответил отказом.

Расшифровки аудиозаписей были опубликованы газетой El Confidencial в начале этой недели.

Напомним, 14 июля в Испании обнародовали записи телефонных разговоров президента "Реала" Флорентино Переса, который назвал тогдашнего лидера мадридского клуба Криштиану Роналду - идиотом.

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