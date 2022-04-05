С разрушенного "Фельдмана Экопарка" в Харькове началась эвакуация: четырех животных, которых могли усыпить, уже вывезли
5 апреля началась эвакуация животных из харьковского "Фельдман Экопарка", разрушенного россиянами
Об этом написал основатель экопарка Александр Фельдман в Facebook.
"Мы уже начали вывозить больших хищников! Несмотря на то, что снова были обстрелы, эвакуировали четырех животных - двух львов, ягуара и пантера", - отметил он.
Фельдман поблагодарил всех за то, что предложили помощь.
"К нам уже едет транспорт, едут необходимые клетки, едут люди, которые не боятся вывозить животных из зоны обстрелов, наших питомцев готовы принимать во многих местах. Конечно, все еще очень сложно и процесс только набирает обороты. Нам все еще нужна разнообразная помощь: и физическая, и логистическая, и финансовая кормами для животных и т.д. Но такая широкая поддержка дает надежду, что мы сможем спасти как можно больше животных», - написал он.
- Ранее стало известно, что кафиры массированными обстрелами разрушили харьковский "Фельдман Экопарк": разрушены вольеры и инфраструктура, стоит вопрос дальнейшей судьбы крупных хищников.
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