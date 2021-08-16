С разницей в 7 минут: в Грузии произошло два землетрясения
На юге Грузии в регионе Самцхе-Джавахети произошло два землетрясения магнитудой 5,1 и 3,2
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Национального центра сейсмического мониторинга страны.
Толчки были зафиксированы в 5:44 по тбилисскому времени у села Самеба, в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда.
Через 7 минут там же произошло повторное землетрясение магнитудой 3,2.
Очаг первого землетрясения зафиксирован на глубине 7 км, а второго - на глубине 2 км. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
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