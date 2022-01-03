С разницей в 15 минут: в США близнецы родились в разных годах

Об этом сообщает People.



Фатима Мадригал родила двойню в новогоднюю ночь. Ее сын Альфредо появился на свет 31 декабря 2021 года в 23:45, а в полночь 1 января 2022-го родилась дочь Эйлин.



Таким образом, дни рождения двойняшек приходятся на разные дни, месяцы и годы - в роддоме говорят, что такие случаи случаются "раз в два миллиона".

"Для меня безумно, что они близнецы, но имеют разные дни рождения. Я удивлена, но счастлива, что дочь родилась в полночь", - сказала мать близнецов.

Врач Ана Абрил Ариас назвала рождение двойни "одними из самых памятных родов в карьере".

