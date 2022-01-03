С разницей в 15 минут: в США близнецы родились в разных годах
В американском штате Калифорния близнецы родились с разницей всего в 15 минут, брат - в 2021 году, а сестра - уже в 2022 году
Об этом сообщает People.
Фатима Мадригал родила двойню в новогоднюю ночь. Ее сын Альфредо появился на свет 31 декабря 2021 года в 23:45, а в полночь 1 января 2022-го родилась дочь Эйлин.
Таким образом, дни рождения двойняшек приходятся на разные дни, месяцы и годы - в роддоме говорят, что такие случаи случаются "раз в два миллиона".
"Для меня безумно, что они близнецы, но имеют разные дни рождения. Я удивлена, но счастлива, что дочь родилась в полночь", - сказала мать близнецов.
Врач Ана Абрил Ариас назвала рождение двойни "одними из самых памятных родов в карьере".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.56Продажа 31.1
- Актуальное
- Важное