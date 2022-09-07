"С радостью принимаю приглашение": Лиз Трасс готова в скором времени посетить Украину
Новый британский премьер Лиз Трасс приняла приглашение посетить Украину и подтвердила "неуклонную" поддержку страны в войне с Россией
Об этом пишет "Радио Свобода", со ссылкой на сообщили в офисе Трасс.
6 сентября Трасс разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским – это был один из первых ее телефонных разговоров с иностранным лидером на новой должности.
Премьер-министр подтвердила "неукоснительную поддержку Соединенным Королевством свободы и демократии Украины", сообщили в офисе Трасс.
"Премьер-министр сказала, что с нетерпением ждет сотрудничества с президентом в ближайшие недели и месяцы, и с радостью принимает приглашение в скором времени посетить президента Зеленского в Украине", – говорится в сообщении.
- Напомним, 5 сентября Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании.
- Президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, проведшим телефонный разговор с Лиз Трасс в должности премьер-министра Соединенного Королевства.
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