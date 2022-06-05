С Путиным можно обсуждать только выплату репараций Украине, - Стефанчук
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что переговоры с Путиным могут вестись только по вопросу выплаты репараций и окончания войны
Об этом Стефанчук заявил в интервью Die Welt.
"Я глубоко убежден, что с Путиным можно поговорить только в одном направлении: когда он остановит эту кровавую войну и когда будет компенсировать Украине нанесенный ущерб репарациями", - сказал он.
По словам главы Верховной Рады, есть большая разница между "Украина должна победить" и "Россия не должна победить".
Поэтому, добавил Стефанчук, переговоры с Путиным можно вести только в направлении победы Украины.
- Напомним, Институт исследования войны подтвердил, что ВСУ проводят успешные контратаки в Северодонецке и пока не рассматривают планы по возможному отступлению из города.
- Путин приказал "мяснику Алеппо" полностью захватить Северодонецк до 10 июня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное