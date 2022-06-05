Об этом Стефанчук заявил в интервью Die Welt.

"Я глубоко убежден, что с Путиным можно поговорить только в одном направлении: когда он остановит эту кровавую войну и когда будет компенсировать Украине нанесенный ущерб репарациями", - сказал он.

По словам главы Верховной Рады, есть большая разница между "Украина должна победить" и "Россия не должна победить".

Поэтому, добавил Стефанчук, переговоры с Путиным можно вести только в направлении победы Украины.

Напомним, Институт исследования войны подтвердил, что ВСУ проводят успешные контратаки в Северодонецке и пока не рассматривают планы по возможному отступлению из города.

Путин приказал "мяснику Алеппо" полностью захватить Северодонецк до 10 июня.

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