Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

"Что нам нужно? Больше оружия. Это другой тип войны – это война беспилотников, авиации, средств радиоэлектронной борьбы, высокоточных ракет большой дальности и артиллерии. И Великобритания демонстрирует лидерство в этом", – отметил Порошенко.

Он также отметил важность усиления санкций и полного эмбарго на российские товары и сырье.

"Надо остановить российский экспорт по всему миру. 80% российского экспорта идет через коммерческие суда, мы должны принять принципиальное решение и остановить это. Третье – это "план Маршалла" по восстановлению Украины", – считает Порошенко.

Одним из главных приоритетов пятый президент назвал скорейшее членство Украины в НАТО и ЕС.

"Сейчас Украина является самой еврооптимистичной нацией в мире. 93% украинцев поддерживают интеграцию в ЕС. И 82% поддерживают интеграцию в НАТО", – сообщил Порошенко.

"Достаточно ли НАТО достаточно, или НАТО спасало нас в 2014 году, является ли НАТО "зонтиком" для Европы согласно статье 5? Ответьте. Сейчас Украина - это "зонтик" для Европы от безумного маньяка Путина. Украина платит за это высшую" цену. И я думаю, что Украина платит за право быть членом НАТО", - подчеркнул пятый президент.

"Я горжусь тем, что я как президент вместе со своей командой, которая за это голосовала, изменил украинскую Конституцию. И сейчас Украина должна стать членом НАТО в кратчайшие сроки", – призвал Петр Порошенко.

"Итак, кратчайший путь к миру - это оружие, НАТО, "план Маршалла", санкции и депутинизация мира. С Путиным мира не будет. Нужна депутинизация Европы и депутинизация России. Мы, украинцы, показываем, как это делать", - подчеркнул Порошенко.

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