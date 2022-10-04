Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Черная метка" выдана Путину давно и не только нами. Байден говорил, что Путин военный преступник и он об этом говорил достаточно давно. Путин уже не является тем, с кем будут садиться за стол, чтобы о чем-то говорить. Вопрос в том окружении, которое понимая, что Путину пришел политический финал и он в шаге от того, чтобы им пожертвовали как в шахматах, чтобы получить паузу или определенное преимущество", - отметил Огрызко,

По его мнению, будут говорить с теми, кто за спиной Путина начнет говорить с западными партнерами о постпутинской России и все то, что нужно сделать, чтобы "этим людям вокруг, если Запад на это пойдет, удержаться у корыта".

"Я думаю, что уже такие вещи происходят и достаточно интенсивно. Мне кажется, что сейчас вокруг Путина есть турбулентная ситуация и мы можем в ближайшее время ожидать очень неожиданных решений и событий, которые произойдут в Москве. Степень социального напряжения в РФ идет от меньшего к большему .Это еще, конечно, не "безжалостный российский бунт", но это уже совсем не то что себе планировал Путин. Поэтому люди вокруг него, которые думают о том, чтобы Россию как-то спасти, мне кажется, в ближайшее время начнут серьезные действия и мы вскоре узнаем о чем, собственно, идет речь", - подытожил эксминистр.